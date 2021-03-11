تمت بجسد وروح نبينا محمد.. مبروك عطية: رحلة الإسراء والمعراج مدتها 4 دقائق

تحدث الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن رحلة الإسراء والمعراج، موضحًا أن مدتها حوالي 4 دقائق، وتمت بجسد وروح نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أنه لم يرتد أحد عن الإسلام بسبب ما رواه النبي عنها، منوهًا بأن المعجزات الخرقة تظهر للأنبياء فقط.





قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن المتحرش بطفلة في المعادي يستحق الفضيحة، لكن نشر هذه الفيديوهات ليل نهار لا يليق مشيرا إلى أن الله لا يفضح عبدا من أول مرة بحسب قول الفاروق عمر بن الخطاب لأحد اللصوص عند قطع يده.





وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":" أن السيدة التي تصدت للمتحرش جديرة بالاحترام وقامت بعمل شجاع، مضيفا:"أولى بالإنسان أن يستر على نفسه، لكن إذا وقعت عين شاهد عليه فيجب أن يتقدم ولا يكتم الشهادة".









وعن ظهور المتحرش في صورة أمام الكعبة، قال: “مين قال إن المعتمر لا يخطئ، الدين مش ركعتين ولا في رمضان بس، الدين حياة”، مؤكدًا أن سلوك المسلم دليل إسلامه وليس صوره بجوار الكعية.















