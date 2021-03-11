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السفير محمد نعمان: الرئيس السيسي أحدث تغييرا جذريا في العلاقات مع الصين

الخميس 11/مارس/2021 - 02:01 ص
محمد نعمان جلال،
محمد نعمان جلال، سفير مصر الأسبق في الصين
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إسراء صبري
قال محمد نعمان جلال، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر الأسبق في الصين، إن العلاقات مع أي دولة ترتكز على المصالح، معقبا: الصين لن تقدم على أي علاقات إلا بعد أن تتأكد من حصولها على فائدة وعائد.

وأضاف "نعمان" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن سبب تقدم الصين يرتكز على اعتمادها على كافة المؤسسات والمعلومات التي توفرها تلك الموسسات، منوها إلى أن مصر اعترفت بجمهورية الصين الشعبية في عهد عبد الناصر.

وأشار إلى أن الصين من أوائل الدول التي دافعت عن مصر خلال العدوان الثلاثي، معقبا: الرئيس السيسي قام بما يعرف بالتغير الجذري في العلاقات المصرية الصينية.

ولفت إلى أن الصين شاركت في العاصمة الإدارية الجديدة، منوها إلى أن الصين لديها النية للمشاركة أكثر.

وفيما يخص أوجه التعاون، أوضح أن التعاون يتم على 3 أسس منها البنية التحتية وخطوط وطرق النقل، معقبا: الصين دولة متقدمة في صناعة السيارات وبناء السكك الحديدية أيضا.



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