جريزمان: نافاس أنقذ محاولات برشلونة .. الأداء أمام باريس في الذهاب كان مؤسفا

وقال جريزمان في تصريحات نقلتها "beIN sports" عقب المباراة: "كان علينا أن نلعب بقوة منذ الدقيقة الأولى وهذا ما حدث، أتيحت لنا العديد من الفرص لكن نافاس تصدى لها ".

واستمر "في الشوط الأول حاولنا كثيرا على المرمى ولن نتمكن من استغلال الفرص، باريس سان جيرمان دافع بشكل جيد في الشوط الثاني ما جعل الأمور أكثر تعقيدا".



