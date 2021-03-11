جريزمان: نافاس أنقذ محاولات برشلونة .. الأداء أمام باريس في الذهاب كان مؤسفا

قال أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة، إن كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان تصدى للعديد من الفرص في المباراة التي جمعت بين الفريقين.
وقال جريزمان في تصريحات نقلتها "beIN sports" عقب المباراة: "كان علينا أن نلعب بقوة منذ الدقيقة الأولى وهذا ما حدث، أتيحت لنا العديد من الفرص لكن نافاس تصدى لها".
واستمر "في الشوط الأول حاولنا كثيرا على المرمى ولن نتمكن من استغلال الفرص، باريس سان جيرمان دافع بشكل جيد في الشوط الثاني ما جعل الأمور أكثر تعقيدا".
وعن نتائج الفريق مؤخرا، قال: "لقد بدأنا في تحقيق الانتصارات ونواصل العمل ولدينا مجموعة جيدة وروح جيدة وهذا ما يترجم على أرض الملعب، ما حدث في مباراة الذهاب (ضد باريس) يعد بالأمر المؤسف".