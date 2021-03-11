موروث ثقافي.. تفاصيل مشروع قانون تجريم زواج القاصرات

تناول برنامج لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، عن مشروع قانون تجريم زواج القاصرات توضحها.





خلال الفقرة، كشفت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تجريم زواج القاصرات.





أكدت عضو مجلس النواب، أن زواج القاصرات موروث ثقافي ولستر الفتاة، مضيفا أن هناك حالات لفتيات سنهم 16 عاما وتزوجن لمرتين.





وتابعت ميرفت، أن زواج القاصرات حرام شرعا وليس هناك مبرر لحدوثه في المجتمع المصري بهذه الطريقة، لافتا إلى أن هذا النوع من الزواج معه انتشر بقوة منتحلي صفة المأذون.





وأكملت البرلمانية، أنه مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة واضح يجرم هذا الأمر بشكل واضح وكل ما ساهم في التزويج، موضحة أن الحبس عاما وغرامة تبدأ من 50 ألف جنية لكل من شارك في زوج القاصرات.

وخلال الفقرة، كشف الشيخ إسلام عامر، نسبة زواج القاصرات في مصر، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يجرم الزواج دون السن.





وقال عامر، إنه زواج القاصرات يعادل 5% من إجمالي الزواج سنويا في جمهورية مصر العربية، وهذه النسبة كبيرة.





فيما قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، إنه أن تم عملية التسنين بوجود لجنة ثلاثية، مطالبة أن يكون هناك حاملة لتوجيه وتوعية الناس والقانون لابد أن يكون صارم ومشكلته في التنفيذ والمجمع يكون متواطأ.







