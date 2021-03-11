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حوادث

السيطرة على حريق في سيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية

الخميس 11/مارس/2021 - 04:47 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
نجحت الحماية المدنية بالإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، في السيطرة على حريق اندلع فى أحد السيارات على طريق الكورنيش دون اصابات.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغًا بوجود حريق على طريق الكورنيش بمنطقة كامب شيزار، حيث اشتعلت النيران فى سيارة ملاكي، وعلى الفور توجهت سيارة إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماده.

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وقال شهود عيان أن السيارة صدر منها دخلت كثيف فجاه وعدم تمكن قائدها من اطفاءه ثم تحول الدخان إلى نيران كثيفة وتم طلب الحماية المدنية لإطفاء النيران.

تحرر محضر بالواقعة وتم فتح الطريق أمام السيارات بعد إزالة آثار الحريق.

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