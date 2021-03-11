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أخبار العالم

العراق.. العشائر العربية ترحب بدعوة الكاظمي للحوار الوطني

الخميس 11/مارس/2021 - 02:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، مزاحم الحويت، أمس الأربعاء، ترحيبه بدعوة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لعقد مؤتمر "الحوار الوطني".

وقال في بيان صحفي: "ندعم عقد مؤتمر وطني للقوى والفعاليات السياسية والشبابية والمحتجين ومعارضي الحكومة وحل جميع الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل وتطبيق اتفاقية سنجار وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي".

وأضاف، أن "هذه الدعوة سوف توحد صفوف القوات الأمنية بكل صنوفها وتوحد أيضا الخطاب للقوى السياسية العراقية، كما ونعتقد بأنها ستفرز وتستبعد الأصوات الشاذة التي لا تريد للمواطن العراقي خيرا".

ويوم الاثنين الماضي، دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى "حوار وطني" يضم القوى السياسية والشبابية والمحتجين.
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