العراق.. العشائر العربية ترحب بدعوة الكاظمي للحوار الوطني

أعلن المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، مزاحم الحويت، أمس الأربعاء، ترحيبه بدعوة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لعقد مؤتمر "الحوار الوطني".





وقال في بيان صحفي: "ندعم عقد مؤتمر وطني للقوى والفعاليات السياسية والشبابية والمحتجين ومعارضي الحكومة وحل جميع الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل وتطبيق اتفاقية سنجار وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي".





وأضاف، أن "هذه الدعوة سوف توحد صفوف القوات الأمنية بكل صنوفها وتوحد أيضا الخطاب للقوى السياسية العراقية، كما ونعتقد بأنها ستفرز وتستبعد الأصوات الشاذة التي لا تريد للمواطن العراقي خيرا".



