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فن

عشماوي علم عليكم جامد .. العوضي يرد بقوة على مقدم برامج دينية وصفه بالشيطان

الخميس 11/مارس/2021 - 03:31 ص
احمد العوضى
احمد العوضى
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أحمد إبراهيم
قرر الفنان أحمد العوضى الرد بقوة على هجوم أبو عبد الرحمن الشافعي، أحد مقدمي البرامج الدينية على إحدى القنوات، وذلك بسبب تعليق العوضي على واقعة متحرش المعادي والذي هاجم فيها المتهم بالحادث. 

وكان أبو عبد الرحمن قال: "إن الفنانين نشروا الفسق والفجور في المجتمعات وبعد كده عملوا نفسهم دراويش أطهار، وما هم إلا كالشيطان لما أغوى العابد وأوقعه في الرذيلة ثم القتل، فقال له اسجد لي وأنجيك من محنة الصلب، فلما سجد له وكفر بالله؛ ولى هاربا وهو يقول: إني بريءٌ منك إني أخاف الله رب العالمين".

وهو الأمر الذى دفع العوضى للرد عليه بقوة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إيه يا أبو عبده مالك بس.. أنا خلصت "الاختيار" من زمان وبعمل مسلسل "اللي مالوش كبير دلوقتي" اصحى يا عم من النوم روق كده عشماوي علم عليكم جامد".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضى كان قدم مسلسل الاختيار والذى عرض فى رمضان العام الماضى وقدم فيه شخصية عشماوى الإرهابي وقام ببطولة العمل أمير كرارة وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى. 

ويقوم حاليا أحمد العوضى بتصوير دوره فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل ويشاركه البطولة زوجته الفنانة ياسيمن عبد العزيز وهو من تاليف عمرو محمود ياسين.   
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