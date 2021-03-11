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داعية يروي تفاصيل تجمع الأنبياء في حصن المسجد الأقصى خلال رحلة الإسراء والمعراج

الخميس 11/مارس/2021 - 04:31 ص
أسامة الازهري، الداعية
أسامة الازهري، الداعية الإسلامي
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إسراء صبري
قال أسامة الازهري، الداعية الإسلامي،إن انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى الأقصى الشريف كان بسرعة ألاهية، مسترسلا: المشهد الأكبر في رحلة الإسراء والمعراج كان داخل المسجد الأقصى.

وأضاف "الأزهري" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، مشهد تجمع الأنبياء في صحن المسجد الأقصى من أجل رؤية رسول الله مشهد مهيب ولا يمكن لعقل بشر أن يتخيله، معقبا: مشهد علوي يمتزج بين التسابيح والتواشيح الدينية.

وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يخرق له حاجز الزمن من أجل حضور مشهد تجمع الأنبياء وهم في انتظار رسول الله عليه الصلاة والسلام.

واسترسل: أكبر مشاهد الغسراء والمعراج قدسية في السماء هي ما شاهده رسول الله خلال رحلته من الأرض إلى السموات السبع في مشهد مهيب.

ولفت إلى أن رسول الله شاهد سيدنا أدم في السماء الأولى وسيدنا عيسى ويحيى في الثانية و سيدنا يوسف في السماء الثالثة وسيدنا أدريس في الرابعة وسيدنا هارون في الخامسة وموسى في السماء السادسة وسيدنا إبراهيم في السماء السابعة، منوها إلى أ تلك السموات تحتوي على الملائكة والمرسلين.




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