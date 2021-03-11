في ذكرى ميلاده .. قصة رحيل محمد متولي بـ "الزغطة"





نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمد متولي:





ولد متولي في 11 مارس عام 1945، في مركز شبين الكوم بالمنوفية، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية، إذ التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات.





كان أول أعماله في السينما فيلم (خلي بالك من زوزو) مع القديرة سعاد حسني عام 1972.





شارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعماله (ليالي الحلمي، زيزينيا، أرابيسك، واحد صعيدي، سلام يا صاحبي)، وغيرها من الأعمال الناجحة.





قدم طول تاريخه الفني قرابة 250 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون.





كان آخر أعماله مسلسل "واكلينها والعة (سبع صنايع)"، كما شارك في فيلم "خطيب مراتي" للفنان أحمد سعد والذي لم يُعرض بعد.





اكتشف العديد من النجوم خلال فترة عمله معيدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية؛ إذ قدم الفنان أحمد عبد العزيز والفنان سامح الصريطي والفنان شريف منير.





تزوج من وفاء إبراهيم، وهي سيدة من خارج الوسط الفني تخرجت في كلية دار العلوم، وأنجبت له ابنتين.





في 17 فبراير 2018، رحل محمد متولي عن عالمنا بسكتة قلبية، دون ضجة إعلامية، ودون أن يشعر به أحد.





روت زوجته السيدة وفاء إبرهيم، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اللحظات الأخيرة في حياته قائلة: "كان مريضا بالسكر، ومصابا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بدور برد، والزغطة".





حكت ابنته سمر تفاصيل وفاته قائلة: "معرفناش نلحقه، قلتله اتغطى يا بابا، قالي يا بنتي خلاص، ساب الموبايل من إيده ومات، حاولت أفوقه واضغط على قلبه، ملحقتش أعمل له حاجة".





شاركت ابنته سمر في مسلسل شبر مية، مع الفنان أحمد السعدني.

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد متولي، والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية.