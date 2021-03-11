ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاده .. قصة رحيل محمد متولي بـ "الزغطة"

الخميس 11/مارس/2021 - 07:02 ص
محمد متولى
محمد متولى
Advertisements
أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد متولي، والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية. 

نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمد متولي:

ولد متولي في 11 مارس عام 1945، في مركز شبين الكوم بالمنوفية، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية، إذ التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات.

كان أول أعماله في السينما فيلم (خلي بالك من زوزو) مع القديرة سعاد حسني عام 1972.

شارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعماله (ليالي الحلمي، زيزينيا، أرابيسك، واحد صعيدي، سلام يا صاحبي)، وغيرها من الأعمال الناجحة.

قدم طول تاريخه الفني قرابة 250 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

كان آخر أعماله مسلسل "واكلينها والعة (سبع صنايع)"، كما شارك في فيلم "خطيب مراتي" للفنان أحمد سعد والذي لم يُعرض بعد.

اكتشف العديد من النجوم خلال فترة عمله معيدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية؛ إذ قدم الفنان أحمد عبد العزيز والفنان سامح الصريطي والفنان شريف منير.

تزوج من وفاء إبراهيم، وهي سيدة من خارج الوسط الفني تخرجت في كلية دار العلوم، وأنجبت له ابنتين.

في 17 فبراير 2018، رحل محمد متولي عن عالمنا بسكتة قلبية، دون ضجة إعلامية، ودون أن يشعر به أحد.

روت زوجته السيدة وفاء إبرهيم، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اللحظات الأخيرة في حياته قائلة: "كان مريضا بالسكر، ومصابا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بدور برد، والزغطة".

حكت ابنته سمر تفاصيل وفاته قائلة: "معرفناش نلحقه، قلتله اتغطى يا بابا، قالي يا بنتي خلاص، ساب الموبايل من إيده ومات، حاولت أفوقه واضغط على قلبه، ملحقتش أعمل له حاجة".

شاركت ابنته سمر في مسلسل شبر مية، مع الفنان أحمد السعدني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ناعية هادي الجيار.. وزيرة الثقافة: ترك بصمة فنية داخل الأسرة المصرية والعربية

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن سمير وحيد

في ذكرى رحيل الفنان محمد متولي.. قصة وفاته بسبب الزغطة

ذكرى رحيل محمد متولي.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياته

في عيد ميلادها .. عدد زيجات فردوس عبد الحميد وعمرها الحقيقي

ترشيحاتنا

طريقة تحضير نجرسكو

فى ذكرى عيد ميلاده.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد قنديل

لسه قدامك فرصة .. أدعية ليلة الإسراء والمعراج قبل الفجر

هل من الأفضل رفع سن زواج الفتيات من 18 إلى 21 سنة؟

نجم الأهلي السابق يعلق على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك

الصحة: تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 46 حالة وفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟

بعد إنجاب 4 توائم .. سيدة تضطر لترك طفلين في المستشفى بسبب فاتورة غير مدفوعة