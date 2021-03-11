قانون ناجح .. خبير قانوني يكشف مميزات مقترح الأحوال الشخصية الجديد

كشف المستشار ماركو جوزيف الخبير القانوني، مميزات مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكد أن هذا المقترح ناجح جدا ويعالج أمور هامة.





وأكد جوزيف، في حواره مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد استحدث الجزاء والنصوص، مشيرا إلى أن مشروع قانون الأسرة الجديد ناجح جدا.





وتابع الخبير القانوني، أن ملحوظة الجزاء أعطت للقانون صرامة وحيز تنفيذ ناجح على أرض الواقع والفكرة في تطبيق النص وهذا الاستحداث الحقيقي الملوث المادي في القانون يجعله ناجح بلا شك.





وأكمل المستشار، أن قانون الأحوال الشخصية يحكم العلاقات بين الأسرة، لافتا إلى أن عيوب قانون الأحوال الشخصية لم تضح بعد ونحتاج لاكتماله أولا.



