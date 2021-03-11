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توك شو

بسبب جائحة كورونا .. طوابير الفقراء الجدد تتسع في إيطاليا

الخميس 11/مارس/2021 - 02:51 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورو نيوز" فيديو يوضح تجمع مئات الفقراء للحصول على الحزم الغذائية، ينتظرون دورهم بصبر مشيحين بأنظارهم لتسلم حزمة غذائية من جمعية "بانيه كوتيديانو" في ميلانو، إنهم "الفقراء الجدد" الذين تستمر طوابيرهم في التوسع منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في شباط/فبراير 2020، لتمتد على مئات الأمتار.

يقول جوفاني ألتيري (60 عاما) ذو الشعر الخفيف واللحية الرمادية: "أشعر بالخجل من المجيء إلى هنا، لكن لولا هذا الأمر، لما كان لدي ما يكفي من الطعام". وهو يأتي كل يوم لاستلام حزمة صغيرة من المواد الغذائية منذ أن فقد وظيفته كبواب في ملهى ليلي أغلق بسبب كوفيد-19.

يفتقد جوفاني وظيفته ويضيف: "أحببت التواصل مع الناس، وكان لدي راتب جيد، لكنني الآن عاجز، ليس لدي أي دخل وأعيش على مدخراتي".

يتردد 3500 شخص يوميا في ميلانو على نقطتي توزيع "باني كوتيديانو" التي تتلقى فائض المواد الغذائية من شركات عديدة، بالإضافة إلى تبرعات من مواطنين يفضلون ان يبقوا مجهولي الهوية.
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