طريقة عمل شوربة البطاطا بالطماطم

تحاول كل ربة منزل تقديم كل ما هو جديد وصحي لأسرتها ولذلك نقدم لكي شوربة البطاطا بالطماطم.





مكونات:

2 ملعقة صغيرة زيت

1 بصلة مفرومة ناعمًا

2 عود كرفس ، مقطع ناعم

500 جرام بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

1 فلفل حار ، منزوع البذور ومفروم (أو حسب الرغبة)

2 فص ثوم مقطع إلى شرائح

2 طماطم مقطعة مكعبات

1 لتر مرق خضروات

2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني ناعمة

أوراق كزبرة مفرومة للتقديم

شرائح لوز للتقديم

طريقة العمل: