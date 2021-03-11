طريقة عمل شوربة البطاطا بالطماطم

تحاول كل ربة منزل تقديم كل ما هو جديد وصحي لأسرتها ولذلك نقدم لكي شوربة البطاطا بالطماطم.
مكونات:
2 ملعقة صغيرة زيت
1 بصلة مفرومة ناعمًا
2 عود كرفس ، مقطع ناعم
500 جرام بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة
1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
1 فلفل حار ، منزوع البذور ومفروم (أو حسب الرغبة)
2 فص ثوم مقطع إلى شرائح
2 طماطم مقطعة مكعبات
1 لتر مرق خضروات
2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني ناعمة
أوراق كزبرة مفرومة للتقديم
شرائح لوز للتقديم
طريقة العمل:
- سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية ، أضيفي البصل والكرفس والبطاطا الحلوة ، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى ينضج البصل والكرفس.
- يُضاف الزنجبيل والفلفل والثوم ويُطهى لمدة دقيقتين.
- أضف الطماطم والمرق. يُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة. الموسم.
- أضيفي زبدة الفول السوداني واخلطيه جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.
- قدميها مزينة بأوراق الكزبرة وشرائح اللوز.