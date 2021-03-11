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مرأة

طريقة عمل شوربة البطاطا بالطماطم

الخميس 11/مارس/2021 - 06:59 م
صدى البلد
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ريهام قدري

تحاول كل ربة منزل تقديم كل ما هو جديد وصحي لأسرتها  ولذلك نقدم لكي شوربة البطاطا بالطماطم.


مكونات:

2 ملعقة صغيرة زيت 

1 بصلة مفرومة ناعمًا

2 عود كرفس ، مقطع ناعم

500 جرام بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور 

1 فلفل حار ، منزوع البذور ومفروم (أو حسب الرغبة)

2 فص ثوم مقطع إلى شرائح

2 طماطم مقطعة مكعبات

1 لتر مرق خضروات

2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني ناعمة

أوراق كزبرة مفرومة للتقديم

شرائح لوز للتقديم


طريقة العمل:

  1. سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية ، أضيفي البصل والكرفس والبطاطا الحلوة ، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى ينضج البصل والكرفس. 
  2. يُضاف الزنجبيل والفلفل والثوم ويُطهى لمدة دقيقتين.
  3. أضف الطماطم والمرق. يُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة. الموسم.
  4. أضيفي زبدة الفول السوداني واخلطيه جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.
  5. قدميها مزينة بأوراق الكزبرة وشرائح اللوز.
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