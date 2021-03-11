ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نانسي عجرم تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد.. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 03:16 ص
نانسى عجرم
نانسى عجرم
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نانسي عجرم، عن تفاصيل ألبومها الجديد والذي من المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة. 

وقالت الفنانة نانسي عجرم، فى لقاء ببرنامج "إنسايدر" بالعربي: "استقريت على عدد من الاغانى التى من المقرر ان يتم ضمها الى الالبوم الذى يتكون من 10 اغانى وجارى الاستقرار على باقى الأغاني". 

وأضافت نانسي: "حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم ولكن أتمنى أن يتم تحديد موعد نهائي خلال الأيام المقبلة خاصة أنني متشوقة للقاء جمهوري". 

وأوضحت نانسي: أن الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، أثرت سلبيا على الجميع ودفعت صناع الغناء لمنع طرح أغاني جديدة بسبب الظروف الحالية. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"يا ولا ".. روبى تستعد لطرح أغنية جديدة لها قريبا

أحمد جمال سعيد يكشف عن علاقته بـ رانيا فريد شوقي.. فيديو

سقطت من فوق الحصان.. فريال يوسف: تعرضت لإصابة خطيرة ودخلت المستشفى.. تفاصيل بالفيديو

ملكة الجاذبية.. روبي تنشر صورة جديدة بعد تعرضها لإصابة بيدها

بسبب تماسيح النيل.. بدرية طلبة: أنا عايزة أخلف.. فيديو

"حياتي" و"أمك وأبوك".. تفاصيل أغاني ألبوم روبي في حتة تانية

ترشيحاتنا

رد فعل صادم من 3 سيدات تجاه سائق طلب منهن ارتداء كمامات .. شاهد

أخبار الفن.. نيقولا معوض يعترف بعلاقاته الجنسية.. قبلة زوج يسرا لها.. ابن صلاح السقا نجم شهير

تفاصيل إحالة مدرس بهندسة قنا إلى التحقيق بسبب سؤال «ضع سؤالا تتمناه وأجب عليه؟»

في اليوم العالمي للكلى... تعرف على أبرز طرق الوقاية من الإصابة

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-3-2021

بعد دعوة الرئيس السيسي لـ حفل زفافها.. هند الهادي: أشعر أنه أبي ولو حضر فرحي هتبقى الفرحة فرحتين.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟