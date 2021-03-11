نانسي عجرم تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد.. فيديو

كشفت الفنانة نانسي عجرم، عن تفاصيل ألبومها الجديد والذي من المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة.
وقالت الفنانة نانسي عجرم، فى لقاء ببرنامج "إنسايدر" بالعربي: "استقريت على عدد من الاغانى التى من المقرر ان يتم ضمها الى الالبوم الذى يتكون من 10 اغانى وجارى الاستقرار على باقى الأغاني".
وأضافت نانسي: "حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم ولكن أتمنى أن يتم تحديد موعد نهائي خلال الأيام المقبلة خاصة أنني متشوقة للقاء جمهوري".
وأوضحت نانسي: أن الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، أثرت سلبيا على الجميع ودفعت صناع الغناء لمنع طرح أغاني جديدة بسبب الظروف الحالية.