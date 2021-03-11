حسني عبد ربه: الإسماعيلي يحتاج إلى تكاتف أبناء النادي والإدارة فرقت بين الجمهور

أكد حسني عبد ربه نجم نادي الإسماعيلي والكرة المصرية السابق، أن الفريق يحتاج إلى تكاتف أبناءه في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الفريق في الفترة الراهنة.





وأضاف عبد ربه في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": الفريق يحتاج إلى مدرب بدرجة مشجع للنادي ، ومدير كرة يعلم قيمة النادي الاسماعيلي ، لإنقاذ الفريق من الأزمة التي يمر بها .





واختتم عبد ربه: مجلس الإدارة الحالي فَرَقَ بين جماهير الدراويش ، فأصبح الجمهور منقسم ما بين مؤيد ومعارض لقرارات مجلس الإدارة ، ولا بد من اتحاد قدامى النادي وحضورهم مباريات الفريق .



