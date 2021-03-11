عبد ربه: لاعبو الإسماعيلي لا يشعرون بالمسئولية وهو ما ظهر أمام الأهلي

أعرب حسني عبد ربه نجم نادي الاسماعيلي والكرة المصرية السابق، عن غضبه من لاعبي الاسماعيلي الحاليين مشيرًا إلى أن الجيل الحالي للفريق بلا طموح و يفتقد مقومات المنافسة .
وأضاف عبد ربه في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لاعبي الاسماعيلي لديهم حالة من الإستسلام التام ، وانعدام الرغبة في تحقيق الإنتصارات ، كما أن وضع الفريق الحالي غير مطمئن ، ويحتاج إلى لاعبين محبين للنادي ويُدركون قيمته و تاريخه .
واختتم عبد ربه: الإسماعيلي يحتاج إلى جهاز فني من أبناء النادي في الفترة الحالية ، للم شمل الفريق .
وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 12 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.
الأهلي سجل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء عن طريق المغربي بدر بانون، قبل أن يضيف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.
ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، مع أفضلية لعب الأحمر مباراتين أقل من الأبيض، بينما ظل الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 10 نقاط.