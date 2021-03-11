عبد ربه: لاعبو الإسماعيلي لا يشعرون بالمسئولية وهو ما ظهر أمام الأهلي

أعرب حسني عبد ربه نجم نادي الاسماعيلي والكرة المصرية السابق، عن غضبه من لاعبي الاسماعيلي الحاليين مشيرًا إلى أن الجيل الحالي للفريق بلا طموح و يفتقد مقومات المنافسة .





وأضاف عبد ربه في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لاعبي الاسماعيلي لديهم حالة من الإستسلام التام ، وانعدام الرغبة في تحقيق الإنتصارات ، كما أن وضع الفريق الحالي غير مطمئن ، ويحتاج إلى لاعبين محبين للنادي ويُدركون قيمته و تاريخه .





واختتم عبد ربه: الإسماعيلي يحتاج إلى جهاز فني من أبناء النادي في الفترة الحالية ، للم شمل الفريق .



