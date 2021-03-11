متخصص في الشأن الليبي: مصر ترحب وتتطلع للعمل مع حكومة الوحدة الليبية

كشف عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أهم التحديات التي تواجه حكومة عبد الحميد دبيبة المؤقتة.





وقال حتيتة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج رأي عام، المذاع عبر شاشة TEN، إن مصر ترحب وتتطلع للعمل مع حكومة الوحدة الليبية، مضيفا أن مصر تحركت في الوقت المناسب لإنقاذ ليبيا من الإرهاب والضياع.





وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أن الليبيين كانوا منقسمين بشكل واضح ووصل الحال للحرب والقتل، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يفتح صفحة جديدة الوقت الحالي.





وأضاف حتيتة: "حاولت بعض الأطراف الاستحواذ على ليبيا والتدخل في شؤنها الداخلية، متابعا أن دولة تركيا تعمل بشكل منفرد وجلبت المرتزقة إلى ليبيا".



