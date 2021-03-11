ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من فضلك.. 8 كلمات تقوي علاقتك الزوجية لا تستغنى عنها

الخميس 11/مارس/2021 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
التمر والزهور والهدايا ليست سوى بعض الطرق لإخبار شريكك بمدى اهتمامك به  لكن توصيل مشاعرك لفظيًا لشريكك هو أثمن طريقة وأكثرها تأثيرًا لتقوية روابطك بشكل أكبر.

في ضوء ذلك، نقدم لك بعض الكلمات المهمة التي يمكنك إخبار شريكك بها، لإعادة الشرر في العلاقة.

"من فضلك"

هذه الكلمة البسيطة تدل على اللباقة والضعف. تتيح لك هذه الكلمة أن تطلب من شريكك شيئًا دون أن تبدو فظًا أو متطلبًا. هذا يغري كذلك مشاعر المودة.

"شكرا لك"

هاتان الكلمتان السحريتان كافيتان لإعلام شريكك بمدى امتنانك لوجودهما في حياتك. من خلال تشجيع كلمات الامتنان ، سيشعر شريكك بالتأكيد بالخصوصية والتقدير.

"أنا آسف"

عندما تفعل شيئًا خاطئًا ، فإن أول شيء عليك القيام به هو الاعتذار. لا تكن فخورًا جدًا بقول آسف ؛ بل الاعتراف بالخطأ والاعتذار. طبيعتك المتواضعة سوف تهدئ من تهدئة شريك حياتك. دائمًا ما تقطع الإطراءات

"تبدو رائعًا"

شوطًا طويلًا ، عند محاولة إبقاء شريكك سعيدًا. مجاملة حول مظهرهم ستسعدهم دائمًا. ستجعلهم يشعرون بتحسن تجاه أنفسهم وأنت أيضًا!

"أريد رأيك في هذا"

يُظهر سؤال شريكك عن رأيهم مدى تقديرك ورأيهم في الاعتبار. سيشعر شريكك بالارتباط بك ، كما أنه يعطي انطباعًا بالعمل الجماعي الرائع. لذلك ، اسأل شريكك دائمًا عن آرائه.

"يمكنك أن تفعل ذلك!"

التحفيز. إنها واحدة من تلك الأشياء التي يتوق الناس إلى سماعها من شركائهم. يعد تعزيز ثقتهم ودعمهم أحد أكثر الأشياء التي يمكنك القيام بها مراعاةً. هنئهم وحفزهم على نجاحاتهم وإخفاقاتهم.

"أنا أحبك" و "أنا أفتقدك"

قد يتوق شريكك لوجودك بجانبه. إخبار شريكك بمدى افتقارك له يبدأ بمشاعر الحب والمودة. إذا كانت المسافة تؤلمكما كلاكما ، فقل هذه الكلمات السحرية واجعلها تفعل سحرها.

"أنا أسامحكم"

المسامحة هي مفتاح العلاقة والزواج السعيدة والناجحة. اعثر عليه في قلبك لتسامح شريكك عن الخطأ الذي ارتكبه ، ما لم تؤذيك إهانتهم بطريقة جذرية. إذا كنت تحبهم بما فيه الكفاية ، سامحهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

6 عادات خاطئة تفسد علاقتك بشريك حياتك .. تعرف عليها

علم ابنك ثقافة الاعتذار.. 9 طرق لقول كلمة أسف

اختر الطريقة الصحيحة .. كيف تستمتع بعيد الحب على حسب برجك

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب

استرخي واشرب ماء عند الاستيقاظ ..7 عادات صحية عليك البدء بها يوميا

عشاء رومانسي لـ الحمل.. ماذا يفعل كل برج في عيد الحب؟

ترشيحاتنا

فى ذكرى وفاتها.. سر محاولة نجوى سالم الانتحار مرتين

ناس متعرفش فى الكرة..أحمد عيد يفتح النار على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.. شاهد

رسميا.. عبد الحليم علي يعلن استقالته من منصب مدير الكرة بالزمالك

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 639 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 41 حالة وفاة.. خبير أوبئة يعلن سيناريوهات كورونا للموجة الثالثة.. رسميا.. الزمالك يعلن تعاقده مع كارتيرون

منها المستشفى العام.. قطع الكهرباء عن 14 منطقة بالفيوم غدا

أخبار الفن .. سلوى عثمان تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة أحلام الجريتلى .. والظهور الأول لحفيد ماجدة الصباحى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور