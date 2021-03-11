من فضلك.. 8 كلمات تقوي علاقتك الزوجية لا تستغنى عنها

في ضوء ذلك، نقدم لك بعض الكلمات المهمة التي يمكنك إخبار شريكك بها، لإعادة الشرر في العلاقة.



"من فضلك"



هذه الكلمة البسيطة تدل على اللباقة والضعف. تتيح لك هذه الكلمة أن تطلب من شريكك شيئًا دون أن تبدو فظًا أو متطلبًا. هذا يغري كذلك مشاعر المودة.



"شكرا لك"



هاتان الكلمتان السحريتان كافيتان لإعلام شريكك بمدى امتنانك لوجودهما في حياتك. من خلال تشجيع كلمات الامتنان ، سيشعر شريكك بالتأكيد بالخصوصية والتقدير.



"أنا آسف"



عندما تفعل شيئًا خاطئًا ، فإن أول شيء عليك القيام به هو الاعتذار. لا تكن فخورًا جدًا بقول آسف ؛ بل الاعتراف بالخطأ والاعتذار. طبيعتك المتواضعة سوف تهدئ من تهدئة شريك حياتك. دائمًا ما تقطع الإطراءات



"تبدو رائعًا"



شوطًا طويلًا ، عند محاولة إبقاء شريكك سعيدًا. مجاملة حول مظهرهم ستسعدهم دائمًا. ستجعلهم يشعرون بتحسن تجاه أنفسهم وأنت أيضًا!



"أريد رأيك في هذا"



يُظهر سؤال شريكك عن رأيهم مدى تقديرك ورأيهم في الاعتبار. سيشعر شريكك بالارتباط بك ، كما أنه يعطي انطباعًا بالعمل الجماعي الرائع. لذلك ، اسأل شريكك دائمًا عن آرائه.



"يمكنك أن تفعل ذلك!"



التحفيز. إنها واحدة من تلك الأشياء التي يتوق الناس إلى سماعها من شركائهم. يعد تعزيز ثقتهم ودعمهم أحد أكثر الأشياء التي يمكنك القيام بها مراعاةً. هنئهم وحفزهم على نجاحاتهم وإخفاقاتهم.



"أنا أحبك" و "أنا أفتقدك"



قد يتوق شريكك لوجودك بجانبه. إخبار شريكك بمدى افتقارك له يبدأ بمشاعر الحب والمودة. إذا كانت المسافة تؤلمكما كلاكما ، فقل هذه الكلمات السحرية واجعلها تفعل سحرها.



"أنا أسامحكم"



المسامحة هي مفتاح العلاقة والزواج السعيدة والناجحة. اعثر عليه في قلبك لتسامح شريكك عن الخطأ الذي ارتكبه ، ما لم تؤذيك إهانتهم بطريقة جذرية. إذا كنت تحبهم بما فيه الكفاية ، سامحهم.