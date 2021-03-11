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أسباب غير متوقعة لالتهاب المسالك البولية.. تعرف على الاحتياطات اللازمة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:03 م
صدى البلد
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ريهام قدري

تعاني الكثيرات، من التهاب المسالك البولية والتي بدورها قد تؤدي إلى أمراض الجهاز التناسلي ولذلك نقدم لكي أسباب التهابات المسالك البولية والاحتياط اللازمة.


أسباب التهاب المسالك البولية

الجفاف: عندما يتم استهلاك كمية أقل من الماء، يكون هناك حد أدنى من التبول وتتراكم البكتيريا. وبالتالي، فإن شرب 6-8 أكواب من الماء يطرد السموم من الجسم.


حبس بولك: حبس بولك لفترة طويلة يؤدي إلى تكاثر البكتيريا التي يمكن أن تكون عاملًا مساهمًا في التهاب المسالك البولية. من المهم شرب الماء خلال اليوم وعدم حبس المثانة لأكثر من 6 ساعات متواصلة.


ارتداء ملابس غير مريحة: الملابس الداخلية الضيقة لا تسمح للمهبل بالتنفس وبالتالي تحبس البكتيريا.


التهاب المثانة في شهر العسل: ليس من غير المألوف الإصابة بعدوى المسالك البولية  بعد الجماع الأول. لذلك ، إذا كانت ليلة زفافك هي الوقت الذي تمارس فيه الجماع لأول مرة ، فقد تصاب بعدوى المسالك البولية. لكن لا تقلق! فقط أفرغي مثانتك بعد الجماع فورًا واشربي الكثير من الماء. تأكد من تنظيف المنطقة التناسلية جيدًا.


احتياطات وعلاج التهاب المسالك البولية


- شرب الكثير من السوائل لطرد السموم بشكل متكرر.
- بعد التبول امسحي من الأمام إلى الخلف.
- تجنب مزيلات العرق والبخاخات والعطور وغيرها في منطقة الأعضاء التناسلية التي يمكن أن تؤثر على مجرى البول.
- اشرب الماء لطرد البكتيريا وتفريغ المثانة بعد الجماع بفترة وجيزة.
- ارتداء الملابس الداخلية القطنية والملابس الفضفاضة للحفاظ على جفاف المنطقة المحيطة بمجرى البول.
- تجنب السوائل مثل الكحوليات والكافيين التي يمكن أن تهيج المثانة.

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