أسباب غير متوقعة لالتهاب المسالك البولية.. تعرف على الاحتياطات اللازمة

تعاني الكثيرات، من التهاب المسالك البولية والتي بدورها قد تؤدي إلى أمراض الجهاز التناسلي ولذلك نقدم لكي أسباب التهابات المسالك البولية والاحتياط اللازمة.





أسباب التهاب المسالك البولية

الجفاف: عندما يتم استهلاك كمية أقل من الماء، يكون هناك حد أدنى من التبول وتتراكم البكتيريا. وبالتالي، فإن شرب 6-8 أكواب من الماء يطرد السموم من الجسم.





حبس بولك: حبس بولك لفترة طويلة يؤدي إلى تكاثر البكتيريا التي يمكن أن تكون عاملًا مساهمًا في التهاب المسالك البولية. من المهم شرب الماء خلال اليوم وعدم حبس المثانة لأكثر من 6 ساعات متواصلة.





ارتداء ملابس غير مريحة: الملابس الداخلية الضيقة لا تسمح للمهبل بالتنفس وبالتالي تحبس البكتيريا.





التهاب المثانة في شهر العسل: ليس من غير المألوف الإصابة بعدوى المسالك البولية بعد الجماع الأول. لذلك ، إذا كانت ليلة زفافك هي الوقت الذي تمارس فيه الجماع لأول مرة ، فقد تصاب بعدوى المسالك البولية. لكن لا تقلق! فقط أفرغي مثانتك بعد الجماع فورًا واشربي الكثير من الماء. تأكد من تنظيف المنطقة التناسلية جيدًا.





احتياطات وعلاج التهاب المسالك البولية