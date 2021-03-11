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رياضة

أسامة نبيه: قلت لـ كوبر مصطفى محمد سيكون مهاجم مصر المقبل

الخميس 11/مارس/2021 - 03:48 ص
أسامة نبيه
أسامة نبيه
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محمد رشاد
قال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم  السابق، إن على المسئولين فى نادي الزمالك معرفة سبب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لكرة القدم بالنادي قبل توضيح سبب رجوعه.

وقال نبيه خلال تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس: بقناة "النهار": "كارتيرون مطالب بتقديم تفسير سبب رحيله عن الزمالك أولًا".

وأضاف: "وعندما رحل (كان إيه في دماغه؟)، وماذا لديه ليضيف للزمالك ، مشكلة الزمالك ليست فنية ولكن تتعلق بالأزمات المالية والإدارية".

وأردف: "عندما شاهدت مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لـ جالطة سراي التركي في نادي طنطا، أبلغت كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، أن مصطفى سيكون مهاجم مصر المقبل، وهو نسخة مصغرة من عمرو زكي".
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