شرف لكل إنسان حر .. مستشار المفتي يكشف عن الشهيد من المنظور الديني

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن الشهيد من المنظور الديني.





وقال عاشور، في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج راي عام، المذاع عبر شاشة "تن"، إن الشهداء ضحوا بكل ما هو غالي ونفيس من أجل استقرار الوطن، مضيفا أن الشهادة أنواع أعلاها القتال للحفاظ على الأرض والعرض، والحفاظ على ما بداخلك.





وفي السياق نفسه أشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن الشهادة من المفاهيم التي اختطفت.

فيما جاوب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سأل : "هل المواطن المصري المسيحي الذي يُقتل في الحروب شهيدا أم لا؟".





وقال عاشور، إنه يحترم الديانات الأخرى ويريد احترام الخصوصية، مضيفا أنه لا يصح أن نقول هذا شهيد وهذا لا لاعتبارات دينية مختلفة.





وتابع مستشار مفتي الجمهورية، أن الجماعات المتطرف حينما أرادت دولة دينية جعلت هذه الألفاظ كـ السيف المصلب، مستدركا أنه هل الذي يدافع عن وطنه شهيد هذا الوطن نعم هو شهيد الوطن وأجره على الله.

وأكمل عاشور، أنه ليس معنا صكوك أن نقول هذا الشخص شهيد ولا هذا لا وعلينا الحذر من هذا الأمر، لافتا إلى أن أعلى درجات الشهادة الحفاظ على الأرض والعرض.







