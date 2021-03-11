الجيش الليبي: هناك مشاورات بشأن حقيبة الدفاع في حكومة الدبيبة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن مهام الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، محددة وواضحة، مشددا على أنه لا مجال لتكرار تجربة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.





وأضاف المحجوب، في لقاء مع قناة "العربية الحدث"، أن "مهمة الحكومة واضحة في مجموعة من النقاط، وهي تحقيق مصالحة وطنية، وتوحيد المؤسسات، وما يتعلق بالانتخابات".





وتابع أن "مهام الحكومة الجديدة محددة وواضحة وليست فتح ثغرات لمزيد من الانقسام أو المشاكل".





وأشار إلى أن "ما قاله عبدالحميد الدبيبة، بأن المرتزقة والقواعد الأجنبية خنجر في ظهر الوطن، يتماشى تمامًا مع مهام القوات المسلحة".





وخلال كلمته أمام مجلس النواب، الثلاثاء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد الدبيبة، إن "هناك شبه انسداد في تعيين شخص بعينه من منطقة بعينها وزيرا للدفاع في الحكومة".





وأضاف أن "القوات المسلحة جسم شرعي، وحاضنتها الشعبية قوية، ومعروف أن كل الليبيين أملهم فيها لإقامة مؤسسة عسكرية حقيقية"، مشيرًا إلى أنه "لا مجال لتجربة أخرى كما حدث مع السراج وحكومته التي سيطرت عليها مجموعات مسلحة أدارت القرار".











