أطلقها تركي آل الشيخ .. art تعلن انضمامها لمبادرة تطوير المحتوى العربي

قررت شبكة راديو وتلفزيون العرب "art" الانضمام إلى مبادرة تطوير المحتوى العربي، والتى أطلقها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.





وقال محيي الدين صالح كامل رئيس مجلس إدارة الشبكة عبر الصفحة الرسمية للشبكة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "يسعدنا ويشرفنا تلبية دعوة سيادتكم، كما يسعدنا ويشرفنا المشاركة و الدعم الكامل للمبادرة بهدف تشجيع الموهوبيين بالمملكة خاصة و الدول العربية عامة على تنمية مواهبهم ومهاراتهم و تحقيق احلامهم الابداعية و النهوض بثقافتنا العربية "محي الدين صالح كامل رئيس مجلس إدارة راديو و تلفزيون العرب"





وكان اطلق تركى ال الشيخ مباردة تطوير المحتوى العربى قائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : " نظرًا لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصًا منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا لتطوير امكانيات ومهارات الشباب السعودي في المقام الاول والشباب العربي عمومًا المهتمين في هذا المجال ادعو المنتجين العرب لزيارتي في اجتماع مهم قريبًا".





وأضاف تركى : "سيتم مناقشه خلال الاجتماع سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الانتاج".



