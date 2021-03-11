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أخبار العالم

يقام بالقاهرة.. شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا يثمن دور "حوار الأديان" في تعارف الثقافات

الخميس 11/مارس/2021 - 08:47 ص
حوار الأديان
حوار الأديان
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أ ش أ
أكد الشيخ الهادي موسى سالم شيخ محافظة دار السلام أهمية مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" باعتباره مناسبًا لظروف هذا العصر، خاصة موضوع الحوار، مبينًا أن هذا المؤتمر يدعو إلى خلق حوار بناء بين الناس كافة، فكلنا شركاء في هذه الأرض.

وتستضيف القاهرة المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تبدأ فعالياته يوم السبت المقبل تحت عنوان (حوار الأديان والثقافات) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن شيخ محافظة دار السلام، في تصريح اليوم الأربعاء، دور المؤتمر في خلق نوع من تعارف الثقافات، حيث يقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"، مؤكدًا أن الاختلاف له ضوابط ولغة معتبرة يجب أن نتعلمها.

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