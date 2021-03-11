سمية الخشاب تبهر جمهورها بوصلة رقص

نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية الإستورى.





وظهرت في الفيديو وهي ترقص على أحد الأغاني وتفاعل المتابعين على الفيديو بشكل كبير.





وتشارك سمية فى تصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه فى رمضان للفنان محمد رمضان وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.



