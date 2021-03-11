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أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين جارلاند مدعيا عاما

الخميس 11/مارس/2021 - 04:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ميريك جارلاند مدعيا عاما للبلاد، ووزيرا للعدل، بأغلبية 70 صوتا مقابل 30.

وحظي جارلاند، رئيس محكمة الاستئناف لدائرة واشنطن، بإشادة من جانب أعضاء مجلس الشيوخ بحزبيه، الديمقراطي والجمهوري.

كان جارلاند قد تعهد، خلال جلسة ترشيحه في الشهر الماضي، برفض أية محاولة من جانب أي شخص للتأثير السياسي على تحقيقات وزارة العدل.

وأضاف أن أولى أولوياته ستكون التحقيق الكامل في الجرائم "البشعة" التي ارتكبت في الهجوم على مقر الكونجرس "الكابيتول" يوم 6 يناير الماضي.

وقال السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة يمكنها أن تتنفس الصعداء كونها وجدت أخيرا شخصا مثل جارلاند لقيادة وزارة العدل، لما له من صفات الاستقلالية واحترام حكم القانون وما له من ثقة من جانب ممثلي الحزبين.
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