صورها على مسرح محمد عبد الوهاب.. محمد محسن يطرح أغنية النسيان اليوم

صور الفنان محمد محسن أغنيته الجديدة "النسيان" والتى من المقرر ان يطرحها اليوم عبر قناته على موقع يوتيوب.
وقام محمد محسن بتصوير الفيديو كليب على مسرح محمد عبد الوهاب والذى كان يطلق عليه مسرح معهد الموسيقى العربية.
والاغنية من كلمات احمد المالكى وألحان وتوزيع خالد عز.
وكان محسن قد طرح مؤخرا كليب أغنية «أهلا بيك»، التي ظهرت في عيد الحب، واعتبرت أول كليب غنائي رومانسي يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي، وينشغل حاليا في الانتهاء من تسجيل وتصوير عدة أعمال غنائية جديدة متنوعة الألوان الموسيقية واللهجات الغنائية التي يطلقها تباعًا خلال العام الجاري.