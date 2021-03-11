أمريكا.. عجز الميزانية يصل إلى 311 مليار دولار والكونجرس يصادق على خطة الإنقاذ

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، مسجلًا ذروة قياسية للشهر، ومرتفعًا 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.





وزادت إيرادات فبراير 32% على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.





وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 68% إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزًا الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر إلى فبراير من السنة المالية 2010.





وصادق الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، على خطة جو بايدن الاقتصادية الضخمة، في انتصار كبير للرئيس الديمقراطي، بعد 50 يومًا من وصوله إلى البيت الأبيض.





الخطة التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار، وتطلّب إنجازها أشهرًا، هي إحدى أكبر حزم الإنقاذ الأميركية على الإطلاق، وستؤثر على جوانب أكبر اقتصادات العالم لأعوام مقبلة.





ورغم توحد الجمهوريين على معارضة الخطة، وانضمام نائب ديمقراطي لهم، نجحت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب في المصادقة على الخطة بـ220 صوتًا مقابل 211 آخرين، وفقًا لما أوردته وكالة "فرانس برس".





ومن المقرر أن يوقّع الرئيس الأييركي، الجمعة، على الخطة لتتحول إلى قانون، وذلك في الوقت المناسب لتجنب تعليق مخصصات البطالة الاستثنائية.



