مصر تسجل 46 وفاة و645 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والبرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الرئيس السيسي يؤكد: الأمن الخليجي جزء لا يتجزأ عن أمن مصر القومي

عمان تمدد تعليق دخول السلطنة للقادمين من 10 دول

التحالف يستهدف منصات إطلاق صواريخ ومحطة اتصالات للحوثيين في صنعاء

محادثات بين الإمارات وإسرائيل حول ممر سفر خال من الحجر الصحي

بلينكن: الدبلوماسية الصارمة الطريقة المثلى للتعامل مع إيران

الكونجرس يوافق "نهائيا" على خطة إغاثة كورونا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 46 وفاة و645 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11128، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 188361.





ونقلت صحيفة "الوطن" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن يشكر ول الخليج العربي على وقوفهم الى جانب بلاده "في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث".





وقال السيسي إن "أن أمن الخليج وأمن مصر هو أمن قومي للجانبين" مضيفا "ان أمن الخليج لا يتجزأ عن أمننا القومي وهو منهج واستراتيجية ومن ثوابت السياسة المصرية وليس شعارات نرددها".





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن سلطنة عمان أعلنت تمديد تعليق دخول القادمين إليها من 10 دول "حتى إشعار آخر" بسبب جائحة فيروس كورونا.





وقالت "الراي" إن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية شن غارات على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء، استهدفت منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في بيت نعم بضاحية همدان، ومحطة اتصالات تابعة للحوثيين في منطقة شملان.





وأفادت "الوطن" بأن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، نالت ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائبا، فيما أبدى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج سعادته بهذا الإنجاز.





وذكرت "الجريدة" أن حكومتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل باشرتا مناقشات رسمية لإنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين، للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية.





دوليًا، نقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن قوله إنطهران بدأت برفع القيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.





وأضاف بلينكن أن أفضل طريقة للتعامل مع إيران هي اعتماد الديبلوماسية الصارمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها مصلحة بإعادة إيران الى الاتفاق النووي.





وذكرت "القبس" أن مجلس النواب الأمريكي، وافق على مشروع قانون الإغاثة الشاملة من تبعات جائحة كورونا، المتضمن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، وتشمل تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأميركيين، وتمديد إعانات البطالة، وزيادة التمويل لتكثيف توزيع اللقاحات وإعادة فتح المدارس.



