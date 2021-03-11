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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. ملايين من هواتف آيفون لن يعمل عليها "واتساب" إلى الأبد.. شاومي تطلق هاتف Mi 10S بكاميرا 108 ميجابيكسل

الخميس 11/مارس/2021 - 08:01 ص
قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


تستعد شركة لينوفو Lenovo، لإطلاق أحدث هواتف الألعاب خاصتها قريبا، حيث أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Legion Pro 2، سيأتي بإمكانيات قوية ومتطورة، للمنافسة في الأسواق الصينية التي تهتم بالهواتف المخصصة للألعاب، والتي استقبلت خلال الأسبوع الماضي، تشكيلة خارقة من نوبيا تدعى Red Magic 6.


كشفت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن أحدث هواتف سلسلة Mi 10، حيث طرحت الشركة الصينية خلال العام الماضي، ثلاثة إصدارات من تشكيلة الهواتف الرائدة واليوم، تضيف الإصدار الرابع والذي سيتم إطلاقه بالصيت لأول مرة تحت عنوان Mi 10S.


أطلقت شركة أسوس Asus، رسميا، هاتف الألعاب الرائد ROG Phone 5، وقد أعيد تصميم الجهاز وتزويده بإمكانيات أقوى، تم تصميمها خصيصا لتحسين أداء الهاتف من أجل تشغيل الألعاب القوية.


نشب حريق هائل بشركة OVH العالمية المتخصصة في ادارة مراكز تخزين البيانات مما تسبب في تعطل ملايين المواقع و البرامج الخاصة، التي كانت تعمل علي خوادم الشركة، فى المقرع بمدينة ستراسبورج الفرنسية.


أعلنت شركة "إنستجرام" (Instagram)، صاحبة منصة مشاركة الصور الرقمية عبر الإنترنت، إعادة إطلاق تطبيقها الأقل حجما "انستجرام لايت" (Instagram Lite)، وذلك في 170 بلدا من خلال متجر التطبيقات على نظام الأندرويد "بلاي ستور" (Play Store).


أطلقت شركة "بايت دانس" (Bytedance) الصينية، رائدة منصات مشاركة المقاطع المصورة عبر الأجهزة المحمولة، خاصية جديدة لتحذير مستخدمي تطبيق "تيك توك" (TikTok) قبل نشرهم تعليق ذا محتوى غير لائق.


كشفت شؤكة موتورولا Motorola، النقاب عن هاتفها الذكي Moto G10 Power، والذي ي نسخة محسنة من إصدار الشركة السابق Moto G10، والذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير الماضي، مع بطارية أكبر وشحن أسرع.


كشف تقرير صادر عن موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب"، بإن منصة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك"،  تعتزم إسقاط دعمها لعدد من أجهزة آيفون التابعة لشركة آبل الأمريكية.
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