أخبار التكنولوجيا .. ملايين من هواتف آيفون لن يعمل عليها "واتساب" إلى الأبد.. شاومي تطلق هاتف Mi 10S بكاميرا 108 ميجابيكسل

تستعد شركة لينوفو Lenovo، لإطلاق أحدث هواتف الألعاب خاصتها قريبا، حيث أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Legion Pro 2، سيأتي بإمكانيات قوية و متطورة ، للمنافسة في الأسواق الصينية التي تهتم بالهواتف المخصصة للألعاب، والتي استقبلت خلال الأسبوع الماضي، تشكيلة خارقة من نوبيا تدعى Red Magic 6.



