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فن

أخبار الفن.. نيقولا معوض يعترف بعلاقاته الجنسية.. قبلة زوج يسرا لها.. ابن صلاح السقا نجم شهير

الخميس 11/مارس/2021 - 07:31 ص
نيقولا معوض
نيقولا معوض
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية والتى نرصد أبرزها فى هذا التقرير: 

أعلن الفنان اللبنانى نيقولا معوض عن زواجه عبر فيديو رومانسى جمعه بزوجته الأوكرانية وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول طريقة إعلانه عن الزواج. 

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورا من الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة يسرا والذي أقيم أمس، وشارك فيه عدد كبير من النجوم. 

قرر الفنان أحمد العوضى الرد بقوة على هجوم أبو عبد الرحمن الشافعي، أحد مقدمي البرامج الدينية على إحدى القنوات، وذلك بسبب تعليق العوضي على واقعة متحرش المعادي والذي هاجم فيها المتهم بالحادث. 

قررت شبكة راديو وتلفزيون العرب "art" الانضمام إلى مبادرة تطوير المحتوى العربي، والتى أطلقها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح السقا والذى يعد رائد فن تحريك العرائس في مصر والوطن العربي.  
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