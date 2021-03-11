كومان: برشلونة يتحسن وميسي قد يقتنع بالبقاء في كامب نو

قال رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الأسباني، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يساوره أي شك بشأن "المستقبل الرائع" للفريق، وخاصة بعد الأداء الذي قدمه الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم خروج الفريق من البطولة .





وتأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله مساء أمس الأربعاء، مع ضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "حديقة الأمراء" في إياب دور الـ16 للمسابقة الأوروبية.





ورغم فشل برشلونة في التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ 14 عامًا، أكد كومان، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن أداء الفريق أمام باريس سان جيرمان قد يساعد في إقناع ميسي بالبقاء في الكامب نو، مضيفًا: "لقد رأى ليو أن الفريق يتحسن بفضل التغييرات التي أجريناها على الفريق".





وتابع كومان: "لدينا لاعبون شباب ذوو شخصية كبيرة.

لدينا مستقبل رائع. ليو ليس لديه أدنى شك حول المستقبل الرائع لهذا الفريق."





وأشار النجم الهولندي السابق إلى أن الفريق غادر دوري الأبطال بطريقة مختلفة تماما هذا العام، مضيفًا "لقد وصلنا إلى المستوى الذي نرغب في الوصول إليه".





يذكر أن ميسي فاز بدوري الأبطال 4 مرات، وربطت تقارير صحفية بينه وبين الانتقال إلى باريس سان جيرمان سواء العام الماضي، أو حتى قبل مباراة دور الـ16.



