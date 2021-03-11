أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 11 مارس 2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 11 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الدولار اليوم 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية اليوم
سجل سعر اليورو 18.53جنيه للشراء و18.77جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.61جنيه للشراء و 21.90 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 16.70جنيه للشراء و 16.93 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.82جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .
اسعار العملات الأسيوية اليوم
سجل ين يابانى نحو 14.33جنيه للشراء و 14.51جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.39جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.