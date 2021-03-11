القوى العاملة: وصول جثمان القتيل بخمس طلقات بالسعودية.. اليوم





يصل إلى أرض الوطن اليوم الخميس ، جثمان المواطن المصري عشرى محمد حسين الذي لقي حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودى بعد نشوب مشاجرة بينهما، وذلك في تمام الساعة 3.05عصرا إلى مطار القاهرة الدولي علي رحلة مصر للطيران رقم 2652 القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالمملكة العربية السعودية .





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، كان قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية ، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.





وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أشار فيه إلي أن العامل المتوفي سيتم نقله إلى مسقط رأسه ليدفن بمحافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ.





وأشار الملحق العمالي إلي أن المصاب الثاني في الواقعة ويدعى حسين سامي محمد عوض أبن أخو المتوفي الذي أصيب بطلقة نارية بذراعه الأيمن عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة، قد تلقى العلاج اللازم وتم إجراء عملية جراحية بذراعه واستخراج الطلق النارى وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، لافتا إلي أن السفارة والقنصلية بالرياض تتابع تحقيقات الحادث.





يذكر أن وزير القوي العاملة كان يتابع أولا بأول مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض تفاصيل الحادث، وقيام السلطات السعودية بالقبض على الجاني وخضوعه للتحقيق، ومتابعة القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات ، فضلا عن متابعة المكتب حالة المصاب، والحفاظ على حقوق العاملين المصريين.





كما أوفدت القنصلية مستشارها القانونى إلى البحث الجنائى والنيابة والطب الشرعى والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث ، واستمرارها فى متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانونى ، وأعرب الوزير والقنصلية عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللجالية المصرية بالسعودية.



