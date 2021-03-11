القوى العاملة: تعيين 600 شاب .. منهم 7 من ذوى القدرات .. بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 600 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 106 فرصة عمل منهم 19 من ذوى الهمم والقدرات .





وأضاف "سعفان" أن المديرية قامت بتنفيذ 8 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر ، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهى : المساحة ، والسباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة ، والحدادة واللحام ، والإنترنت والتسويق الشبكي ، والطاقة الشمسية استفاد منها 111 متدربًا ، فضلا عن عقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، ومهنة السباكة الصحية لـ 20 متدربًا ومتدربة .





وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 739 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا ، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و 5 حملات تفتيشية و 3 ندوات توعية في مجال عمل الطفل ، كما تم عقد 5 ندوات مفاوضة جماعية ، و 7 ندوات زيادة الإنتاج ، وندوتين للتوعية بأخطار السموم البيضاء ، وعقد 11 ندوة للمرأة منها 4 ندوات لمناقشة المشكلة السكانية ، و 7 ندوات لمناقشة موضوعات المرأة " ختان الإناث ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر ، تنظيم الأسرة ، حقوق المرأة في القانون 12 لسنة 2003 ، فضلًا عن عقد 7 ندوات بعنوان "حلوة الذرية بس مسئولية" بمكتب عمل الكوثر ، ومركز التدريب المهني بسوهاج ، العربة المتنقلة ، ومصنع الأصلي للملابس الجاهزة.





وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، أنه تم صرف 194 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 83 عاملا منهم ، 63 منحة مولود بإجمالى 127 ألف جنيه ، 33 ألف جنيه لـ 11 عاملا منحة زواج ، و 14 ألف جنيه منحة وفاة لـ 7 لأقارب من الدرجة الأولي لـ 7 عمال ، و 20 ألف جنيه منح وفاة 2 عمال آخرين .





كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 560 عاملا بإجمالى 120 ألفًا و125 جنيه ، فضلًا عن تسجيل 389 عاملًا جديدًا بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم .





وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 641 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 9 شكاوى ، تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة شكوتين للقضاء ، وتم حفظ شكوتان ، وتبقي 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .





أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة ، وإعادة التفتيش على 307 منشآت أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضرًا ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 142 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها ، فضلًا عن بحث 10 شكاوى ومنح 5 تراخيص .





وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 731 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .



