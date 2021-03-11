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توك شو

864 جنيها لـ عيار 24 اليوم الخميس 11-3-2021

الخميس 11/مارس/2021 - 09:02 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أسعار الذهب في مصر، حيث إن شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 11 مارس 2021، ارتفاعا بمعدل جنيهين لكل عيار، عن ختام تعاملات الأمس، ليُسجّل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا فى السوق المصرية حوالى 757 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر بدون المصنعية
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 756 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 864 جنيها.

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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 648 جنيهًا.

ووصل سعر الجنية الذهب 6048 جنيها

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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