احتفال لتكريم الأم المثالية والآباء المثاليين بالعريش الثلاثاء

تنظم نقابة العاملين بمركز ومدينة العريش ،محافظة شمال سيناء، احتفالا للأم المثالية والموظف المثالي من بين كل ادارة بالمجلس للعام الحالى ٢٠٢١م. وذلك يوم الثلاثاء القادم.

وقد حرصت النقابة علي ان يكون اللواء ماجد محمد أحمد ، رئيس مجلس مدينة العريش ضمن المكرمين لجهوده في اداره العمل بالمجلس..حيث سيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز ، تحت رعاية اللجنة النقابية للعاملين بمجلس مدينة العريش.





وقال جهاد الزملوط امين عام اللجنة إن الفائزة بلقب الام المثالية هذا العام هي السيدة ماجدة السيد على حمزه ، كما تم اختيار لقب الاب المثالي علي بمجلس مدينة العريش علي النحو التالي :-

المهندس/ محمد داود فتيحي ، عن الادارة الهندسية، وفايز محمد عبد الرحمن عن مركز الخدمة، ووسام محمد محمود الشحات عن قسم الحجز إدارى ، وعثمان السيد عثمان ريحان عن الشئون الإدارية، و دولت السيد محمد عن إدارة إيرادات الاسكان ، و شريف سليمان سالم عن الحملة الميكانيكية ، و مدحت محمد سالمان عن ادارة المخازن ، وعبد الناصر عبد الباقى حسن عن قسم الحدائق ، و محمد حامد عرابى عن المتابعة .

كما تكرم النقابة عدد من المحالين إلى سن التقاعد منهم:-

المهندس شوقى أحمد الزرباوى ، والمهندس على صالح جبر عطية ، والمهندس عزت مصطفى كمال ، والمهندس عماد محمد نصر الدين ، و كمال احمد مراد البصيلى ، وعلى جهمى على داود ، واحمد مصطفى شعيب ، ومحمود على حسن الحجاوى ، و حسن العبد يوسف بكير ، وأحمد سليم مصبح ، ومن السيدات كل من : نجية ابراهيم عبد الحميد دسوقى، و عائشة على خليل حسن بكير، و حنان محمود طرفاوى ،و هويدا مصطفى حسن .

كما أعلنت نقابة العاملين بالمجلس عن العشر متسابقين الفائزين بالمسابقة الثقافية ، وذلك بعد عمل قرعة علنية بينهم

كما سيتم تكريم من لهم خدمات جليلة للعاملين والعمل النقابى

وهم : عبد المنعم ابراهيم حسين ، مدير مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ، و جهاد سعيد الزملوط ، نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية . .

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