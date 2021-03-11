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توك شو

شاهد.. تمارين رياضية تساعد على زيادة طولك

الخميس 11/مارس/2021 - 08:39 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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ياسمين القصاص
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لزيادة طول الانسان، والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة على تطوير العضلات التى تحيط بالعمود الفقرى مما يعطى قوة وأمانا أكثر.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
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