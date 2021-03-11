طلاب 2 ثانوي يتوافدون على لجانهم لأداء امتحاني التطبيقات الرياضية والجغرافيا

يتوافد الآن طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية ، استعدادا لأداء امتحاني "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية ، و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين ، وذلك بشكل إلكتروني على منصة الامتحان عبر اجهزة التابلت





وقبل ساعة من بدء زمن الامتحان، يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب أولى ثانوي على مداخل المدارس، حيث يخضع الطلاب لعمليات الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية، ثم التعقيم من خلال رش المواد الكحولية المعقمة.





ويتم إلزام الطلاب بعمل تباعد اجتماعي أثناء طابور الدخول للمدرسة، إضافةً إلى دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات، حرصًا على حماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.





وحددت وزارة التربية والتعليم أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان عن طريق تقسيم المحافظات إلى مجموعتين كالتالي :





- في محافظات (القاهرة ، و بورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، وأسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح ، والاقصر ، ومال سيناء) : يدخل طلاب علمي على منصة الامتحان من 9 صباحا لـ 10:15 صباحا لتأدية امتحان التطبيقات الرياضية ، بينما يدخل طلاب الادبي من 9 صباحا لـ 10 صباحا لأداء امتحان الجغرافيا .





- وفي محافظات (الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، وكفر الشيخ ، والمنوفية ، والاسماعيلية ، والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، واسيوط) : يدخل طلاب علمي على منصة الامتحان من 10 صباحا لـ 11:15 صباحا لاداء امتحان التطبيقات الرياضية ، بينما يدخل طلاب الادبي من 10 صباحا لـ 11 صباحا لاداء امتحان الجغرافيا.









وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .





وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.





وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة