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مرأة

بـ3 حيل سريعة تخلصى من أعراض الزكام المزعجة

الخميس 11/مارس/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

يمكنك تخفيف أعراض الزكام المزعجة بمجموعة من العلاجات الطبيعية من مطبخك جربيها بنفسك تعمل على إزالة المخاط من الممرات التنفسية.


المانثنول

وفقا لموقع هيلث لاين يمكن أن يساعد وضع القليل من المرهم المنثول تحت أنفك  وليس داخل أنفك على فتح ممرات التنفس.

يحتوي المنثول والأوكالبتوس والكافور على مكونات مخدرة خفيفة قد تساعد في تخفيف ألم حك الأنف الخام. ومع ذلك، ضعه فقط في الخارج، فى النهاية بدلا من البحث عن أفضل علاج للرشح فى الصيدلية من المهم أن تنفث أنفك بانتظام عندما تكون مصابًا بنزلة برد بدلًا من استنشاق المخاط مرة أخرى إلى رأسك.


الماء المالح

يساعد الشطف بالماء المالح على كسر احتقان الأنف ، مع إزالة جزيئات الفيروسات والبكتيريا من أنفك. 


هذه وصفة شهيرة فقط امزجى ربع ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 8 أكواب  من الماء الدافئ.. أغلق إحدى فتحتي الأنف عن طريق الضغط بإصبعك الخفيف مع رش خليط الملح في فتحة الأنف الأخرى. ثم فتحة الأنف الأخرى.


يمكن للغرغرة أن ترطب التهاب الحلق وتريحه مؤقتًا. تغرغر بنصف ملعقة صغيرة من الملح مذاب في 8 أونصات من الماء الدافئ أربع مرات يوميًا.

 

مشروب ساخن من اعشاب التيليو

 إذا كنت تعاني من احتقان شديد لدرجة أنك لا تستطيع النوم في الليل ، جرب تناول مشروب ساخن من اعشاب التيليو ، وهو علاج قديم.

اصنع كوبًا من شاي الأعشاب الساخن. أضف ملعقة صغيرة من العسل. 

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