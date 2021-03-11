البيئة : إنشاء أول مصنع لإنتاج خشب MDF من جريد النخيل بمحافظة الوادي الجديد

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بروتوكول تعــاون بين وزارة البيئة ممثلة فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة الوادى الجديد بشأن إنشاء مصنع إنتاج خشب MDF من جريد النخيل بالمحافظة بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.









وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن بروتوكول التعاون يهدف إلى الاستمرار في تدعيم التفاهم والتنسيق بين كل من وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة الوادى الجديد والتعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات النخيل وذلك عن طريق إنشاء مصنع لإنتاج الخشب MDF من مخلفات النخيل بالمحافظة، لتلافي تراكم المخلفات الزراعيه بالمحافظة وتدهور منظومة النظافة، مما يؤثر سلبا على كافة عناصر البيئة المحيطة والصحة العامة لسكان المدينة.









وأضافت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم الوزارة الدعم الفنى من خلال دراسة الجدوى البيئية التي تم إعدادها للمشروع، إضافة إلى تقديم مساهمة مالية في تنفيذ أعمال إنشاء المصنع بقيمة 30 مليون جنيه من إجمالى قيمة إنشاء المصنع والبالغة قيمته 500 مليون جنيه.









وأشارت وزيرة البيئة إلى سعى الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لوضع المصنع كنموذج استرشادي لاستخدام المخلفات الزراعية، لافتة إلى التطلع من الانتهاء من إنشائه وتواجد مجموعة من الالواح الخشبية بالسوق المصري خلال عام، مشيرة الى أن الهدف من المشروع ليس فقط اعادة استخدام المخلفات الزراعية ولكنه يعتبر نموذجا استثماريا يوفر على الدولة عبء استيراد الالواح الخشبية.









ولفتت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتقديم المساعدة الفنية لاستخراج الموافقات والتصاريح من الناحية البيئية، والمتابعة والاشراف الفني على مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع كافة الأطراف.









من جانبه وجه اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد الشكر لوزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع على تبني مشروع إنشاء أول مصنع لانتاج خشب MDF بالمحافظة نظرًا لكمية المخلفات الزراعية الكبيرة والتى تفوق امكانية المحافظة مشيرا الى أن المشروع يعد بداية نسعى للتوسع فى هذا المجال من خلال القطاع الخاص، وأننا نستهدف الإستفادة من جريد النخيل لإنتاج ألواح من الخشب المضغوط التي تستخدم في إنتاج المنتجات الخشبية المختلفة وهذه الصناعة تعتمد علي الخامات المنتجة محليا بالكامل .









وبموجب البروتوكول الموقع تلتزم المحافظة بالمتابعة والاشراف على مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة البيئة وضمان انتهاء كافة الاعمال على اكمل وجه وتنفيذ الاعمال الإنشائية اللازمة للمصنع طبقا للمواصفات الفنية وتوفير التكنولوجيا المناسبة وتدريب جميع القائمين بإدارة المصنع على التكنولوجيات المستخدمة لضمان انتظام سير العمل وطبقا لأصول الصناعه المعمول بها فى هذا الشأن.







