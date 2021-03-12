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عمرو مصطفى: مبادرة تركى آل الشيخ ستدعم صغار المنتجين للحفاظ على الفن الراقى

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:42 ص
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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ريهام فيكتور
تحدث الفنان عمرو مصطفى ، عن صناعة الموسيقى خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه خلال العامين الماضيين ساهم المستشار تركى ال الشيخ بشكل كبير في الموسيقى ، لافتا إلى أن الصناعة تحتاج إلى خدمة فى الامكانيات الخاصة للصوت والصورة .

وأضاف مصطفى ، خلال مكالمة هاتفية على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أننا نحتاج إلى قوى بشرية تساعد فى رجوع صناعة الموسيقى بشكل كبير .

وأشار الفنان عمرو مصطفى ، إلى أن مساهمة تركي آل الشيخ تعمل على تسويق المحتوى الجيد  حتى تعود بالنفع مرة أخرى لصاحبها ، مؤكدًا أن الشباب اليوم المنتجة لأغانيها وترفعها على الانترنت  لا تحصل على تسويق بشكل جيد وبالتالى يتم سرقة المحتوى وفى النهاية لا يعود بالنفع المادى على صاحبه .

وتابع  أن صناعة الترفية والطرب تحتاج إلى الدعم الكبير للارتقاء بها والعودة إلى زمن الفن الجميل ، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بالسلب على الإنتاج الموسيقي بعد ظهور أغانى المهرجانات .

وأكد  الفنان  أن مبادرة المستشار تركى ال الشيخ ستدعم صغار المنتجين للحفاظ على الفن الراقى.
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