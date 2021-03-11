سامي مغاوري يكشف لـ "صدى البلد" عن نجوم يتمنى رؤية سيرتهم الذاتية على الشاشة

كشف الفنان سامي مغاوري، عن النجوم الذين يتمنى أن يقدم سيرتهم على الشاشة، وقال خلال استضافته بموقع صدى البلد أنه يحب أن يرى نجيب الريحاني وزكي رستم وغيرهم، مؤكدا أن هناك الكثير من النجوم حياتهم مليئة بالأسرار وتستحق أن تخرج على الشاشة.

وكان قد حل الفنان سامي مغاوري، ضيفا على موقع "صدى البلد" اليوم واحتفل بنجاح آخر أعماله الفنية "اللعبة 2"، كما كشف لنا تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية، وأغرب المواقف التي تعرض لها في حياته.

كما كشف عن أسباب استقالته من نقابة المهن التمثيلية، وسبب اعتذاره عن فيلم ماما حامل، وحقيقة وجود جزء ثالث من اللعبة.

وكان سامى مغاورى، قد قال إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والتى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها.

وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركان فيها سويا للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على "السوشيال ميديا".

وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية أو الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء.

وتابع أنه قام بأداء صوتى فى دور شلبى بفيلم المرعبين ودور "المونسيتور" والذى لاقى متابعة كبيرة من الأطفال.