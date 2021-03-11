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برلمان

الشئون الدينية بالشيوخ تعقد اجتماعها الأول لوضع خطة العمل.. الأحد

الخميس 11/مارس/2021 - 06:50 م
مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري
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فريدة محمد
تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة، اجتماعها الأول بحضور جميع الأعضاء، يومي الأحد والاثنين المقبلين.


وقال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة تناقش في اجتماعها الأول الذي يعقد بمقر المجلس، خطة العمل في دور الانعقاد العادي الأول، تمهيدًا لعرضها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.


كان "عامر"، عقد اجتماعا موسعا مع أمانة اللجنة بمقر المجلس، في أول يوم عمل له، بعد فوزه برئاسة اللجنة خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت بالأمس.


وقال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إنه تعرف على العاملين في أمانة اللجنة عن قرب وبحث معهم تحديد مهام عملهم ومسئولياتهم، ورسم سياسة العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة، ليتمكن السادة النواب أعضاء اللجنة من آداء عملهم وواجباتهم على الوجه الأكمل.


وأعلن الدكتور يوسف عامر أنه بدأ في إعداد مقترح لخطة العمل في دور الانعقاد الأول تمهيدا لعرضها ومناقشتها مع السادة أعضاء اللجنة، ثم عرضها على سيادة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.
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