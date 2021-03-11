سلوى عثمان: تعرضت للظلم وربنا عوضني.. فيديو

أكدت الفنانة سلوى عثمان إنها شعرت بالظلم سينمائيًا فى بداية مشوارها الفنى، رغم أن الكثير من الفنانيين فى الوسط الفنى كانوا يشيدون بأدائها.

وتابعت سلوى عثمان خلال ندوة بموقع صدى البلد، أن شعورها بالظلم لم يصبها بالإحباط ويجعلها تتوقف عن التمثيل، بل إن الجمهور دائمًا ما كان يدعمها، وهو ما جعلها تشعر أنها ممثلة جيدة ويجب أن تستكمل المشوار.





وأضافت سلوى عثمان: ربنا عوضنى بعد ذلك بالعمل فى أعمال هامة مثل سجن النساء مع المخرجة كاملة أبو ذكرى ومسلسل "رمضان كريم "، ومسلسل "أفراح القبة " مع المخرج محمد ياسين، واخيرًا مسلسل "البرنس " للمخرج محمد سامى.

وأردفت: سعيدة لانني شاهدت نجاحى الآن، فهناك فنانون موهوبون لا يحصلون على ذلك التقدير حتى نهاية مشوارهم الفنى.

يذكر أن سلوى عثمان تقوم حاليًا بتصوير دورها ضمن أحداث مسلسل " نسل الاغراب " والمقرر عرضه خلال شهر رمضان ويشارك فى بطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر وفردوس عبد الحميد ومن إخراج وتأليف محمد سامى.

كما تشارك خلال الماراثون الرمضانى فى مسلسل الاختيار 2 ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكى .