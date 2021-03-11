جامعة حلوان تخصص عربات مترو لطلابها لمنع أى تكدس

قامت جامعة حلوان بتخصيص عدد من القطارات من محطة حلوان لنقل طلاب الجامعة بعد خروجهم من لجان الامتحانات ويأتى هذا فى إطار خطة الجامعة والتى تقوم على تنفيذها لإزالة أى عقبات قد تقوم سير الامتحانات.





وقال الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن قرار الدفع بعربات لتيسير على طلاب الجامعة ومنعا لحدوث أي تكدس أو زحام قد يحدث نتيجة تدافع الطلاب بعد أدائهم لامتحان ولتقليل الكثافات بمترو الأنفاق والتى يعد من أهم وسائل النقل التى يعتمد عليه قطاع كبير من طلاب الجامعة.





وأضاف "الرافعي" أنه قد تم تم فتح ٢٤ منفذًا من منافذ دخول وخروج الطلاب تيسيرًا على الطلاب وتجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين.





وفى إطار متصل أطلق اتحاد طلاب جامعة حلوان مبادرة "صحتك تهمنا" التى تتضمن عدة محاور توعوية تشمل الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تعقيم قاعات الامتحانات والمطعم المركزي بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية داخل الحرم الجامعي ليصبح حرما صحيا خاليا من التدخين.



