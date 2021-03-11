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رياضة

ميلان ضد مانشستر يونايتد.. تاريخ مواجهات الفريقين قبل قمة الدوري الأوروبي

الخميس 11/مارس/2021 - 07:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية، مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، في تمام الثامنة، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.

تقابلا في 10 مواجهات سابقة بمختلف المسابقات الأوروبية خلال السنوات الماضية، 5 مرات ذهابا وإيابا.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في 5 مواجهات ضد ميلان من إجمالي 10 مباريات سابقة، مقابل 5 انتصارات للروسونيرى.

وتعد مباراة اليوم بمثابة قمة تاريخية، كون الفريقان يمتلكان تاريخا عظيما حافلا بالإنجازات والألقاب في أوروبا، لكنهما تراجعا خلال السنوات القليلة الماضية.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير الفوز في مباراة اليوم، ووضع قدم في الدور ربع النهائي، قبل خوض مواجهة الإياب في سان سيرو.

في المقابل يطمح ميلان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شياطين مانشستر سيتي، تسهل من مهمته في لقاء الإياب.

يذكر أن آخر مباراة رسمية جمعت مانشستر يونايتد وميلان، كانت في دوري أبطال أوروبا 2010، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بأربعة أهداف دون رد.
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