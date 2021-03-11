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أستاذ بجامعة أكسفورد يكشف عن سبب الخوف من تلقي لقاح كورونا.. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 06:53 م
دكتور أحمد سالمان
دكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد البريطانية
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محمود محسن
قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد البريطانية، إن سرعة انتاج لقاح كورونا جعلت البعض يخشى التطعيم به.


وأضاف سالمان خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن اللقاحات المتاحة والتي تم إنتاجها وانتهت من التجارب السريرية آمنة بصورة كبيرة.


وتابع  أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد البريطانية أنه بعد اعتماد اللقاحات بصورة طارئة تكون هناك مرحلة رابعة من التجارب السريرية، مؤكدا أنه تم تطعيم ما بين 300 إلى 350 مليون شخص على مستوى العالم.


وأشار سالمان إلى أنه  حتى الان لا توجد اى وفيات في العالم بسبب اللقاحات التي استخدمت.


وقال أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد البريطانية إن المانيا وفرنسا تراجعتا عن التخوف من استخدام لقاح أكسفورد لكبار السن، مؤكدا أن وقف النمسا استخدام لقاح أكسفورد اجراء روتينى للتأكد من أمانه.
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