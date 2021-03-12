قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بأسوان اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قيامها بتنفيذ أعمال ربط خط الإنحدار الجديد بكورنيش النيل وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( طريق الكورنيش من مصر للطيران وحتى جامع النصر بجميع تفريعاته – شارع عباس فريد – الشارع الجديد – الشواربى القديم – منطقة السلطان أبو العلا ) وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 12/3/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 13/3/2021.





وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .





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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استقبل بوفد وزارة النقل والهيئة العامة لسكك حديد مصر لعرض دراسة إنشاء خط سكك حديد من مدينة أسوان إلى مدينتي توشكى الجديدة وأبو سمبل السياحية كمرحلة أولى ليصل إلى مدينة حلفا بالسودان الشقيق كمرحلة ثانية .





وقد حضر اللقاء نائب المحافظ أحمد شعبان ، واللواء حسن الليثى نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل ، والمهندس خالد فاروق مستشار وزير النقل، بجانب مديرى الرى والبيئة والسكك الحديدية ، بالإضافة إلى رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة .





وعقب عرض تصميمات مراحل تنفيذ هذا المشروع التنموى الضخم الموازى لطريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 283.5 كم من أسوان إلى أبو سمبل السياحية مرورًا بمدينتى أسوان الجديدة وتوشكى الجديدة وهو الذى سيساهم في خلق وسيلة نقل حضارية آمنة للمواطنين والأفواج السياحية ، علاوة على نقل المحاصيل الزراعية وإنتاج مصنع الأسمنت وغيرها ، فضلًا عن زيادة الحركة التجارية بين مصر والسودان .



