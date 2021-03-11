حذفوها على الفور.. حكاية صورة أشعلت غضب الزملكاوية على الصفحة الرسمية للنادي

وسط حالة من التخبط يعيشها نادي الزمالك على مستوى الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، طرأت هذه الأجواء على الصفحة الرسمية للنادي التي نشرت صورة وسرعان ما حذفتها بعد غضب عارم من جماهير الزمالك تجاهها.









الزمالك يعيش حاليا فترة غير مستقرة على المستوى الإداري والفني بعد الإعلان عن استقدام المدرب باتريس كارتيرون الذي ترك الفريق في ظروف صعبة قبل ذلك من أجل الانتقال إلى نادي التعاون السعودي، ثم عاد للزمالك هذه المرة بعد فشله مع التعاون، خلفا للمدرب باتشيكو الذي تولى المهمة في فترة صعبة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وتتأرجح نتائج الزمالك خلال الفترة الاخيرة بين التعادل سلبا في 3 مباريات متتالية في دوري الأبطال والدوري المصري، قبل هزيمة مؤلمة من الترجي قد تكون سببا في إقصاء الزمالك من دور المجموعات في افريقيا.









الغضبة الجماهيرية، زادت من سوء النتائج وعدم الاستقرار، وذلك بسبب صورة على الصفحة الرسمية أخطأت في كتابة اسم الزمالك، وكانها لا تعرف شيئا عن النادي العريق وتاريخه ولا تعرف حتى اسمه.









القائمون على صفحة الزمالك الرسمية والتي يتابعها الملايين حول العالم، كتبوا "Zamalec" بهذه الكيفية بدلا من "Zamalek"، كما رمزوا للنادي بصورة اللاعب أحمد سيد زيزو وهو يرتدي تيشيرت قديم للفريق يخالف التيشيرت الذي يظهر به اللاعبون حاليا وكذلك الرعاة، وهو ما يُعد خطأ فادحا من الناحية التسويقية للنادي.









الصفحة الرسمية لنادي الزمالك بادرت بحذف الصورة بعد انتشار التعليقات الغاضبة وسخرية الصفحات المنافسة ما وضعهم في حرج كبير اضطروا معه لحذف الصورة واستبدالها.







