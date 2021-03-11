أستاذ مناعة: لا وفيات في العالم نتيجة تلقي لقاحات كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد البريطانية إن المانيا وفرنسا تراجعتا عن التخوف من استخدام لقاح أكسفورد لكبار السن، مؤكدا أن وقف النمسا استخدام لقاح أكسفورد اجراء روتينى للتأكد من أمانه.









وأضاف سالمان خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد: قد نحتاج لتطوير لقاحات كورونا كل سنتين أو 3 سنوات.









وتابع أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد البريطانية أنه تم تطعيم 25 مليون شخص في بريطانيا ولم تسجل أي وفيات، مؤكدا أن انخفاض نسبة الفاعلية تجاه السلالات الجديدة لا يتخطى 10% .







